Hypnospace Outlaw: cosa accadrà dopo?

Sulla scia di diversi annunci fasulli e delle battute del pesce d’aprile, l’editore di Hypnospace Outlaw ha alcune novità in arrivo la prossima settimana. Trasmetterà in streaming lo spettacolo Hypnospace Next il 5 aprile alle 11:00 ET / 17:00 nel nostro orario, e tale streaming avverrà sulla piattaforma YouTube. Nello spettacolo si discuterà di cosa accadrà dopo l’universo del titolo.

Per quanto riguarda il suddetto titolo, è stato rilasciato per la prima volta a marzo 2019 per PC ed è descritto come un “simulatore Internet degli anni ’90“. In qualità di tutore nel dipartimento di pattuglia ipnospaziale, il proprio compito è quello perlustrare vari siti web nel gioco ed affrontare qualsiasi caso di illecito e criminalità. Durante l’esperienza di gioco è possibile inciampare su virus e adware, ed quindi fattibile prepararsi a tali imprevisti, ed è possibile anche personalizzare il proprio desktop con varie icone e screensaver.

Hypnospace Outlaw di No More Robots funziona come un riflesso della cultura di Internet degli anni ’90 ed allo stesso tempo è un’avventura deliziosamente spassosa. Ha ricevuto un gran numero di consensi dalla critica con una valutazione “estremamente positiva” su Steam ed è disponibile anche per Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. In precedenza il titolo ha avuto modo di poter essere presente sul catalogo di Xbox Game Pass un mese e mezzo fa.