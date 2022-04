Godfall: arriva la ultimate edition

Godfall della casa sviluppatrice Counterplay Games arriverà finalmente su Xbox Series X/S, Xbox One e Steam la prossima settimana con l’uscita della Ultimate Edition.

Venduta al dettaglio per un periodo limitato a circa 27 EUR su quelle piattaforme, include il gioco base, l’espansione Fire and Darkness, i pacchetti cosmetici preordinati ed Ascesi e il prossimo aggiornamento Exalted. Oltre a ciò è possibile vedere l’ultimo trailer di gioco che mostra lo stesso in esecuzione su Xbox Series X. Il filmato di gioco mostra anche alcune delle nuove abilità di Valorplate Shard che i giocatori possono sbloccare nell’aggiornamento Exalted. Oltre a fornire una nuova forma ascendente per ogni Valorplate, questi frammenti conferiscono una seconda passiva. Durante l’esperienza di gioco è possibile far aumentare di livello tutti i frammenti e il Valorplate, facendolo diventare Exalted: questo sblocca una terza passiva e un nuovissimo aspetto estetico come mostrato con Exalted Mesa.

Godfall Ultimate Edition uscirà il 7 aprile per Xbox Series X/S, Playstation 4, Playstation 5, PC e Xbox One con l’aggiornamento Exalted gratuito per tutte le piattaforme. A differenza della Playstation 5, la versione Xbox Series X/S supporterà funzionalità come Dolby Vision e Variable Refresh Rate.