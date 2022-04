Hyper Light Breaker: annunciato nuovo titolo

Durante lo streaming celebrativo del 6° anniversario di Hyper Light Drifter con Xplay, Heart Machine ha rivelato il suo grande annuncio esclusivo mondiale: Hyper Light Breaker.

Si può vedere il trailer di annuncio del titolo, che è stato caricato sul canale YouTube della suddetta casa sviluppatrice. Pubblicato da Gearbox, l’ambientazione in cui ha luogo la trama del titolo, si svolge in una nuova terra chiamata Overgrowth. Come membro di The Breakers, ci si imbarcherà in un viaggio per rovesciare il Re dell’Abisso. Oltre ad esplorare “biomi enormi e aperti” e “labirinti profondi”, i giocatori avranno accesso a strumenti come un hoverboard e un aliante. Anche il Dashing ritorna e sembra che questa volta si possa “colpire il muro”. Il combattimento è in terza persona e ci sono nemici resistenti e grossi boss da affrontare. Fortunatamente, c’è un “ampio” arsenale di armi e oggetti da scoprire insieme ad un insediamento da aiutare durante ogni run. Insieme a vari personaggi che hanno le loro storie, l’insediamento può anche conferire aggiornamenti permanenti.

Hyper Light Breaker è classificato come un titolo cooperativo online ma può anche essere giocato da solo. Verrà lanciato nella primavera del 2023 per PC tramite Steam Early Access e presenta un nuovo titolo rogue-lite 3D ambientato nell’universo di Hyper Light.