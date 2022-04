Overlord Escape From Nazarick: annunciata la data di uscita

Kadokawa Corporation e ENGINES, rispettivamente publisher e casa di sviluppo, hanno annunciato che Overlord Escape From Nazarick sarà disponibile in Giappone in versione sia fisica che digitale per PC (attraverso Steam) e Nintendo Switch.

Il gioco, in vendita al costo di 4378 yen (32,36 euro) nella sua versione standard e 8118 yen (60,01 euro) in edizione limitata, sarà disponibile a partire dal 16 giugno. Quest’ultima conterrà al suo interno una soundtrack con 19 tracce originali, uno special book in formato B16 e un diorama acrilico che raffigura Clementine, Ainz Ooal Gown, Albedo, Shalltear Bloodfallen, e Cocytus.

Il gioco riprende in pieno lo stile della serie Overlord, con un gameplay molto robusto e basato sulla narrazione che permette anche al giocatore alle prime armi con questa serie di immergersi in pieno nella storia e nel mondo dark fantasy che circonda Clementine, la protagonista del titolo, la quale si ritrova intrappolata nella Tomba di Nazarick dall’Essere Supremo (Ainz Ooal Gown) che vuole sottoporla ai suoi esperimenti. Privata delle sue abilità (tramite amnesia) e delle sue armi, Clementine dovrà farsi strada man mano all’interno della prigione sconfiggendo nemici temibili nella strada verso la libertà.

Overlord Escape From Nazarick sarà disponibile per Nintendo Switch e PC (Steam) a partire dal 16 giugno.