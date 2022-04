Nintendo Switch Sports: trailer “divertimento per tutti”

La grande N ha rilasciato un nuovo trailer di Nintendo Switch Sports, il sequel del gioco di sport più amato di casa Nintendo. Le aspettative sono molto alte, data l’eredità che il gioco si porta sulle spalle, e da come si denota anche dal nuovo trailer la compagnia nipponica ha intenzione di soddisfarle appieno promettendo il divertimento come elemento chiave del gioco.

Il titolo ha il potenziale del classico Wii Sports, caratterizzato dalla capacità di mantenere incollati allo schermo interi gruppi familiari e di amici in sfide incredibili e mozzafiato. Da come si può notare i vecchi Mii sono stati sostituiti da personaggi tutti nuovi e personalizzabili come avevamo già visto nel precedente trailer. Adesso invece l’obiettivo di Nintendo, oltre che prometterci divertimento per tutti (“fun for all”), è darci dei brevi scorci di quelli che saranno i sei sport disponibili al lancio ovvero calcio, pallavolo, tennis, badminton, chanbara e bowling. Il sistema di comando di Nintendo Switch Sports basato sui joycon sembra fornire un gamplay ricco, unico ed immersivo in grado davvero di competere con la semplicità ed efficacia caratteristica dell’esperienza Wii Sports.

Il titolo uscirà per Nintendo Switch il 29 aprile ma sono già aperti i preorder al costo di 39,99€.