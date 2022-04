Azure Striker Gunvolt 3: annunciata la data di uscita

Inti Creates ha annunciato che Azure Striker Gunvolt 3, sequel dell’omonima serie platform a scorrimento laterale, uscirà per Nintendo Switch il 28 luglio.

L’originale Azure Striker Gunvolt, lanciato con una solida accoglienza su 3DS nel 2014, si ispira all’amata serie Mega Man di Capcom, con Inti Creates che aveva precedentemente lavorato su Mega Man Zero, ZX, 9 e 10 (Keiji Inafune è stato produttore esecutivo sia di Gunvolt che di Mega Man). Dopo un paio di anni è uscito un sequel e ora tutta la serie è giocabile su Nintendo Switch attraverso l’Azure Striker Pack.

Tutto ciò ci porta ad Azure Striker Gunvolt 3 che, essendo stato inizialmente annunciato nel 2020, è ora quasi pronto per il suo debutto su Nintendo Switch.

Il grande cambiamento che il titolo porta con sé è il nuovo personaggio giocabile, Kirin, che introduce un nuovo stile di combattimento basato su una combinazione di spada, talismani lanciabili e abilità Arc Chain, che le consentono di combattere agilmente i nemici.

Torna però, ovviamente, Gunvolt, protagonista dei titoli precedenti migliorando il suo solito set di abilità con mosse come Spark Dash e Lightning Assault. Le abilità di coppia saranno rafforzate durante l’avventura per garantire al giocatore un gameplay dinamico e scorrevole.

Il titolo uscirà per Nintendo Switch il 28 luglio su Nintendo eShop e in versione fisica, ma quest’ultima in limited edition.