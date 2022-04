Pesce d’aprile: ecco cosa è uscito in questo 2022

Il primo aprile vuol dire sempre una cosa: ci saranno tanti annunci particolari in giro. Il pesce d’aprile è sempre dietro l’angolo e la creatività nel mondo del gaming porta sempre notizie talvolta facili da sgamare per quanto siano esagerate, talvolta magari più ricercate e dove diventa più lecita la domanda “ma è o non è un pesce d’aprile?”. Vediamo dunque qui sotto una carrellata di alcuni dei più simpatici venuti fuori per questo 2022.

Valorant: Riot per il suo sparatutto lancia la modalità Widejoy, dove compare una Killjoy decisamente allargata. Simpatico anche il testo che accompagna il video. Modalità Widejoy: accessibile solo per un giorno. Disponibile ieri, quando voi eravate occupati.

Minecraft: il video di un meeting dello studio Mojang viene leakato online, e gli sviluppatori invece di fermarla, la pubblicano sul loro canale. One Block at a time!

Among Us: arriva la modalità con i cavalli. Innersloth la rende disponibile solo per oggi primo aprile come aggiornamento gratuito.

PlatinumGames: dopo SolCresta, annuncia ben 9 nuovi titoli classici!

Lost Ark: dopo il grande successo dell’MMORPG, Smile Gate e Tripod Studio hanno annunciato la versione VR di Lost Ark.

Pokémon Go: con la stagione di Alola le spiagge vengono invase da Ditto. Ditto ovunque.

SEGA: per celebrare Sonic Frontiers, annuncia il set da bagno “Sonic Furontia” (un gioco di parole che integra la parola giapponese per bagno – “furo”). C’è anche il sito ufficiale.

Obsidian Ant: trailer e annuncio degli Obsidian aNFT, NFT raffiguranti diversi insetti, pezzi della storia del team di sviluppo, con tanto di trailer in pompa magna e reminder a fine testo che fa capire che tutto ciò potrebbe non essere vero.

Smite: annunciato il Neith Battle Pass, a detta degli sviluppatori primo pass fatto interamente da un’intelligenza artificiale, costato trilioni di dollari e in cui tutti i personaggi… sì, sembrano somigliare molto alla divinità egizia.

Goat Simulator – The Musical: Coffe Stain annuncia il musical di Goat Simulator, per la regia di Steve-O (noto per Jackass), con tanto di provini di noti attori per le audizioni per il ruolo della capra Pilgor.

Dragonball Z Dokkan Battle: il titolo mobile diventa un rhythm game con i personaggi di Dragonball. Si basa tutto su tre semplici movimenti: Pugno, Passo e Calcio!

Age of Darkness Final Stand: Team17 pubblica un video in cui viene annunciato un nuovo eroe: si tratta di Clippy, celebre assistente dei vecchi Office.

Revolution Software: Charles Cecil intervistato alla GDC mette in mezzo Rick Astley.

HyperX: annuncio della nuova linea di tastiere “Touch Grass”. “Tutti abbiamo avuto almeno una persona nella nostra vita che ci ha detto di spegnere i videogiochi, uscire e toccare l’erba per una volta, ma è ora di metterli finalmente al loro posto”.

Phantom Breaker Omnia: arriva la Spicy Edition, con il venticinquemilacento per cento parole in più dette!

Pathea: trailer ufficiale di Survive,“un film super serio su cose serie che stiamo sicuramente facendo, seriamente” (in attesa di accordi con Netflix)

void tRrLM2(); //Void Terrarium 2 – Nippon Ichi Software ha lanciato il browser game “Pet Nanny,” che è basato sul mondo di void tRrLM2(); //Void Terrarium 2 e può essere giocato fino alla mezzanotte. Nel gioco bisogna prendersi cura di Toriko giocando con lei, pulendola e dandole da mangiare.

Dynasty Warriors – annunciata la Dynasty Warriors Cherry Blossom Viewing Conference 2022, che si terrà online

Otsuka Pharmaceutical – Toby Fox, creatore e compositore di UNDERTALE ha composto un brano per la bevanda salutare Pocari Sweat di Otsuka Pharmaceutical: co-prodotta con Imase, popolare tra gli adolescenti giapponesi e il rapper/producer PUNPEE.

Razer: entrate nel metaverso con la Razer HyperSense Suit, una tuta da gioco altamente avanzata e completa alimentata dalla prossima generazione della tecnologia aptica Razer HyperSense.

Smash Legends: il titolo mobile/PC avrà la sua versione MMORPG, dal nome Forgotten Story, a partire dal primo aprile… 2222!

The Riftbreaker: miglioramento del doppiaggio in arrivo!

Taito – Puzzle Bubble, Bub’s Broadcast: il fratello minore di Bub, Bob, sostituirà Bub a partire da oggi

Se poi avete un po’ di nostalgia di quelli passati, potete dare un’occhiata ai pesci d’aprile dell’anno scorso.