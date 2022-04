GTA V: annunciate le versioni retail next-gen e novità per GTA Online

Le strade risuonano del rombo dei motori e dello stridere delle gomme in tutte le versioni di GTA Online. Tutte le gare dell’Autoraduno di LS, compresa la serie di gare clandestine, la serie di inseguimenti e gli sprint, forniscono reputazione dell’Autoraduno di LS doppia. Su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, miglioramenti e modifiche esclusivi di Hao’s Special Works portano una selezione di veicoli a un livello ancora superiore. Inoltre, la copia fisica di GTA V per console di nuova generazione sarà disponibile dal 12 aprile.

Argina ondate su ondate di attacchi nemici sferrati da Ballas, agenti dell’LSPD, motociclisti dei Lost MC, guardie del corpo mercenarie di Avon Hertz, Juggernaut e altri ancora, nella serie Sopravvivenza, per ottenere GTA$ e RP doppi fino al 6 aprile. Oltre alla parlantina e alla fiorente LD Organics, Lamar Davis è un furbone di primo livello. Rientra in azione per le strade per ottenere ricompense doppie nelle missioni di Lamar per tutta la settimana.

Non lasciare che le scorte raccolgano polvere troppo a lungo nel tuo magazzino per carichi speciali o bunker per il traffico di armi. Questa settimana, completando le missioni di vendita di entrambe le attività riceverai GTA$ e RP doppi. Tutti i giocatori che accederanno a una sessione di GTA Online questa settimana riceveranno gratis gli Occhiali quadrati bianchi tinta unità.