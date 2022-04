Nobunaga’s Ambition Rebirth: ecco il trailer del sistema “Fief”

Il publisher Koei Tecmo e lo sviluppatore Kou Shibusawa hanno rilasciato un nuovo trailer per Nobunaga’s Ambition Rebirth, sequel dell’omonima serie di giochi strategici (Nobunaga no Yabou / Nobunaga’s Ambition) ambientati nel periodo Sengoku dove impersoneremo Oda Nobunaga, un feudatario e condottiero giapponese molto famoso, noto per aver conquistato, grazie alle sue campagne militari, tutto il Giappone. All’interno del nuovo trailer appena rilasciato viene introdotto un nuovo sistema per la gestione dei territori conquistati adatto, tra l’altro, al sistema feaudale caratteristico del periodo storico trattato. Lo stesso editore scrive:

Il sistema Fief ti consente di catturare la terra e darla ai tuoi subordinati per gestirla. Suddividi il bellissimo e dettagliato Giappone Sengoku a tuo piacimento e fallo prosperare!

Secondo quanto dichiarato dunque il sistema dovrebbe essere in grado di scindere i diversi territori del Giappone come secondo le scelte del giocatore creando un’esperienza immersiva e unica che lo differenzia da molti giochi strategici con la stessa ambientazione.

Nobunaga’s Ambition Rebirth sarà in versione digitale disponibile per PC (Steam), PlayStation 4, Nintendo Switch a partire dal 21 luglio in Giappone dopo un necessario rinvio.