Elden Ring è stato rimandato a causa di George R.R Martin nel nuovo Pesce d’aprile

Della serie Pesci d’aprile usciti in queste ultime ore, c’è ne stato uno veramente interessante, ossia quello di George R.R Martin e Elden Ring, l’ultima fatica targata FromSoftware, disponibile per l’acquisto sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Xbox One. L’acclamato autore fantasy George R.R Martin è stato coinvolto per aiutare a creare la storia di Elden Ring, e come ci dice Miyazaki, “certi dettagli del contratto” richiedono che egli ricopra un ruolo simile nel sequel che FromSoftware sapeva di voler fare fin dalla risposta “travolgente” al primo trailer di gameplay.

Eppure, secondo Miyazaki, Martin non accetterà un incontro con gli sviluppatori finché non avrà battuto Margit, uno dei primi grandi boss dell’Elden Ring. Margit ha dimostrato di essere un ostacolo impegnativo per i nuovi giocatori, e dopo aver chiesto consiglio ai fan Souls di lunga data, Martin ha insistito per battere Margit senza l’aiuto di build fantasiose, optando invece per una classe da mischia di primo livello. Miyazaki ci dice che Martin crede che “se non può diventare bravo, il suo nome non dovrebbe essere sul gioco”.

FromSoftware ha preso in considerazione l’idea di nerfare semplicemente Margit per aiutare Martin ad andare avanti, ma dopo aver appreso del nerf a Radahn, Martin ha riferito di aver disconnesso il suo PC da internet, scrivendo a Miyazaki che “non ha bisogno di alcun aiuto da voi amabili tipi”.

Martin ha ricevuto una copia di pre-release di Elden Ring e ha tentato di sconfiggere Margit più di 70 volte negli ultimi due mesi. Non sembra molto, ma ci viene detto che Martin crea un nuovo personaggio ogni volta che muore, scrive 100 pagine di retroscena per loro, e semplicemente ridacchia ogni volta che il messaggio ‘sei morto’ appare sullo schermo. Miyazaki dice che Martin ha preso una nuova strada per motivarsi a battere Margit. Ha giurato di bruciare una pagina del manoscritto di Winds of Winter ogni volta che perde un personaggio. Martin è stato contattato per un commento, ed ha risposto via e-mail, dicendo: