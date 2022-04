Godfall Ultimate Edition: nuovo video gameplay della versione Xbox Series X

Godfall di Counterplay Games sta finalmente arrivando su Xbox Series X/S, Xbox One e Steam la prossima settimana con la pubblicazione della Ultimate Edition. Venduta per un tempo limitato a 30 dollari su queste piattaforme, include il gioco base, l’espansione Fire and Darkness, i pacchetti cosmetici pre-ordine e Ascended e l’imminente aggiornamento Exalted. Guarda l’ultimo trailer di gameplay qui sotto, che mostra il gioco in esecuzione su Xbox Series X.

Il filmato di gameplay mostra anche alcune delle nuove abilità che i giocatori possono sbloccare nell’aggiornamento Exalted. Oltre a fornire una nuova forma ascendente per ogni Armatura, questi frammenti conferiscono una seconda passiva. Salire di livello con tutti i Frammenti sblocca una terza passiva e un nuovo look cosmetico (come visto sotto con Exalted Mesa).

Godfall Ultimate Edition uscirà il 7 aprile per Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Xbox One e l’aggiornamento Exalted sarà gratuito per tutte le piattaforme. A differenza della PS5, la versione Xbox Series X/S supporterà caratteristiche come Dolby Vision e la frequenza d’aggiornamento variabile. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli quando uscirà la prossima settimana.