Enter The Dragon: ad aprile l’evento per gli sviluppatori cinesi

Il publisher Pixmain ha pubblicato un nuovo trailer relativo ad Enter the Dragon, svelando l’evento che si svolgerà dal 22 al 29 aprile e che rappresenta una celebrazione dei giochi sviluppati dagli studi della Cina Continentale e di Taiwan. Coordinato da Pixmain e reso possibile da alcuni dei più influenti editori e sviluppatori della regione, l’evento include il supporto di Steam, una serie di media del settore e streamer da tutto il mondo.

L’evento sarà caratterizzato da importanti sviluppatori ed editori come bilibili, Lightning Games, Yooreka Studio, Thermite Games, indienova e molti altri indie nuovi arrivati da tutta la Cina continentale e Taiwan, tutti insieme per mostrare la creatività e l’innovazione dei loro giochi per PC. La settimana offrirà prime visioni esclusive, demo giocabili, nuovi trailer in lingua inglese e una panoramica sugli ultimi sviluppi dei titoli in arrivo.

Lo showcase comprenderà uno spettacolo di apertura, spotlight dei publisher con posti dedicati sul palco virtuale e un all-star games stream con apparizioni di una serie di streamer Twitch da tutto il mondo. Per tutta la settimana ci saranno anche sconti e bundle disponibili per tutti i giochi coinvolti che hanno già lanciato.

Jeff Huang, head of publishing presso Pixmain e organizzatore di Enter the Dragon ha detto:

“Un certo numero di studios nella Cina continentale e a Taiwan contano sul fatto di portare i loro giochi di fronte alla comunità di gioco globale durante gli eventi per costruire la loro fanbase, ottenere visibilità e raccogliere feedback. Anche dopo due anni, ci sono ancora restrizioni sui viaggi e pochissime opportunità di eventi. Speriamo che Enter the Dragon offra agli sviluppatori e agli editori la possibilità di portare i loro prodotti sul palcoscenico virtuale e ottenere visibilità a livello globale”.

Qui sotto potete vedere il trailer. Qui invece potete collegarvi al sito ufficiale.