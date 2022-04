Pokémon Go Fest 2022: ecco le date dell’evento

Dopo l’edizione dello scorso anno, Pokémon Go Fest 2022 ritorna, con due giornate a fine primavera ed una in estate. Sono state infatti annunciate le date in cui si svolgerà il festival: sabato 4 giugno e domenica 5 giugno, con l’evento finale bonus sabato 27 agosto.

Quest’estate ci saranno anche eventi Pokémon GO Fest in persona nelle seguenti località: