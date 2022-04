Halo Infinite: previsto del content legato alla serie TV

Halo Infinite un giorno presenterà contenuti ispirati allo show televisivo su Paramount+, ha confermato lo sviluppatore 343 Industries. Il community director di 343, Brian Jarrard, ha confermato che questo contenuto sta arrivando, ma probabilmente non molto presto.

“Avremo alcuni contenuti ispirati allo spettacolo che usciranno nel gioco un po’ più avanti”, ha detto Jarrard in un’intervista al Washington Post. Non ha fornito alcun indizio su quando il contenuto potrebbe arrivo. Ha anticipato, tuttavia, che 343 cercherà di determinare quali “fili e cenni” della serie TV di Halo possono essere aggiunti a Infinite attraverso il suo modello di servizio dal vivo. Tecnicamente parlando, Halo Infinite e la serie TV si svolgono in diverse linee temporali, con lo spettacolo che abbraccia la linea temporale denominata “Silver”. Detto questo, Jarrard ha detto che i fan possono aspettarsi “annunci avanti e indietro tra i due…” Sempre nell’intervista, Jarrard ha affermato che il programma televisivo Halo mira a essere un’esperienza di “onboarding” per i fan a cui piace lo spettacolo ma non hanno necessariamente giocato ai giochi. Jarrard ha detto che spera che ci sia “più impollinazione incrociata” tra i fan dello spettacolo e i fan del gioco. In altre notizie di Halo Infinite, 343 ha ammesso di capire che la base di fan è “semplicemente senza pazienza” per quanto riguarda i futuri aggiornamenti dello sparatutto di fantascienza. Inoltre, vi ricordiamo che la stagione 2: Lone Wolves arriverà il 3 maggio e 343 prevede di condividere presto maggiori informazioni sulla stagione, quindi cercate di avere un attimo di pazienza, specialmente sulle problematiche che gli sviluppatori stanno andando incontro nell’ultimo periodo. Per quanto riguarda lo show televisivo, la prima stagione è in onda ora, con nuovi episodi in anteprima ogni giovedì su Paramount+. La stagione 2 è già stata annunciata, ma non si sa ancora una data per la premiere o i dettagli della trama.