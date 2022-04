Diablo II Resurrected: in arrivo su Game Pass?

Sembra che gli abbonati di Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC stiano ottenendo uno dei migliori giochi di ruolo di tutti i tempi, ovvero Diablo II Resurrected. I giochi di ruolo sono stati alcuni dei giochi più popolari per decenni a questo punto. In effetti, il genere è così popolare che elementi di esso si sono infiltrati in altri generi. Non molti giochi sono stati più determinanti nell’influenzare il genere di Diablo 2, e sembra che il classico action-RPG del 2000 stia arrivando al servizio in abbonamento, grazie al suo recente remaster. Il 23 settembre 2021, Blizzard ha rilasciato Diablo II Resurrected, un remaster di Diablo 2 e della sua espansione Lord of Destruction. Attualmente, il gioco non è disponibile tramite Xbox Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate, ma sembra che questo stia cambiando, poiché il gioco è stato individuato nella pagina delle offerte di Xbox Game Pass. Ora, questo potrebbe essere un errore, ma sembra improbabile. Ovviamente, con Xbox pronta ad acquisire Activision Blizzard, la sua aggiunta permanente è inevitabile, ma sembra che il gioco verrà aggiunto prima che questo accordo sia completato. “Diablo II: Resurrected è la rimasterizzazione definitiva di Diablo II e della sua espansione Lord of Destruction, due voci distintive della serie di giochi di ruolo d’azione di Blizzard Entertainment”, si legge in un blurb ufficiale sul remaster.

“I giocatori veterani, così come quelli che si sono persi quando il gioco originale è stato rilasciato per la prima volta su PC vent’anni fa, ora possono sperimentare il gameplay senza tempo di Diablo II con immagini e audio moderni che sfruttano l’hardware di gioco di oggi”.

Al momento della pubblicazione, né Xbox né Blizzard hanno commentato a nessun titolo la situazione. Detto questo, se non ci sono errori – e non c’è motivo di pensare che lo sia – allora un annuncio formale dovrebbe essere all’orizzonte, o almeno questo è ciò che indica questo evento