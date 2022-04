Future Games Show: edizione estiva prevista per il 12 giugno

Con l’ESA che conferma la cancellazione dell’E3 2022, si potrebbe pensare che ostacolerebbe gli annunci annuali di giochi che i fan si aspetterebbero nel mese di giugno. Bene, fortunatamente, sembra che altri stiano cercando di riempire il vuoto. Di recente è stato confermato il Summer Game Fest 2022. Inoltre, tramite Twitter, è stato annunciato che la vetrina estiva del Future Games Show si svolgerà il 12 giugno.

Lo spettacolo sarà ospitato insieme all’annuale PC Gaming Show nella stessa data ed è programmato per essere il più grande e ambizioso di sempre. Lo spettacolo durerà 60 minuti e sono previsti nuovi trailer di gioco, annunci e nuovi giochi inediti. Si spera che sia simile o anche migliore del Future Game Spring Showcase , che si è svolta il mese scorso, mantenendo alti gli standard degli annunci e l’hype dei partecipanti. Nell’edizione primaverile di marzo sono stati mostrati he Time I Have Left, focalizzato sulla narrazione in arrivo nel 2023. Tra carrellate di studi indie e un blocco tutto dedicato a Team17, LEGO si è preso una buona parte dei riflettori, con The Skywalker Saga e il finale dedicato a Brick Tales, avventura isometrica nel mondo a mattonicini. Nel mezzo anche da sottolineare il trailer di lancio della Director’s Cut di Death Stranding su PC, la world premiere di Deliver Us Mars e un corposo trailer sulle caratteristiche GDR di Vampire: The Masquerade Swansong.

Le vetrine del Past Future Games Show hanno presentato le rivelazioni di alcuni grandi nomi, quindi le persone possono probabilmente aspettarsi lo stesso quest’anno. Gli organizzatori stanno attualmente invitando gli sviluppatori a prendere parte alla vetrina, che sarà trasmessa in streaming sui loro canali di social media ufficiali.

La vetrina estiva del Future Games Show si svolgerà il 12 giugno. Continuate a seguirci su GamesVillage per maggiori informazioni.