Grand Theft Auto 5: l’edizione fisica su next gen arriva il 12 aprile

Originariamente previsto per il lancio a novembre dello scorso anno e alla fine posticipato a marzo 2022, le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Grand Theft Auto 5 sono state finalmente lanciate in digitale, tuttavia, per la prevista versione fisica del gioco sulle nuove console non era stata ancora stabilita una data di uscita.

Sembra che Rockstar abbia finalmente deciso di mettere a tacere le domande, poiché alla versione fisica di GTA 5 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S è stata ufficialmente assegnata una data di uscita. Fissato per il 12 aprile. Di recente la società di sviluppo ha risolto un problema in cui i giocatori di GTA Online che hanno trasferito i dati dalle console di precedente generazione al PC erano rimasti bloccati. Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina ufficiale PlayStation:

Un giovane truffatore, un rapinatore di banche in pensione e uno psicopatico si ritrovano nel mirino degli elementi più discutibili del mondo della malavita, del governo e dell’industria dello spettacolo: per sopravvivere dovranno mettere in atto una serie di audaci colpi, in una città spietata dove non possono fidarsi di nessuno, men che meno l’uno dell’altro.

GTA V comprende anche Grand Theft Auto Online, l’universo online dinamico e sempre in evoluzione per gruppi fino a 30 giocatori, inclusi tutti gli aggiornamenti e i nuovi contenuti pubblicati dall’uscita di GTA Online. Create il vostro impero criminale, monopolizza il mercato del contrabbando o fonda un motorcycle club. Partecipate ad adrenaliniche gare stunt, gareggiate in modalità Competizione uniche o create i vostri contenuti da giocare e condividere con la community. Cimentatevi in una nuova ed epica avventura online: Il colpo dell’apocalisse.

Grand Theft Auto V è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 e PC.