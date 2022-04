Valorant: sarà anche su console?

Lo sparatutto tattico 5v5 di Riot Games, Valorant, è stato un grande successo grazie a un coinvolgente ciclo di gioco ed ai continui aggiornamenti dei contenuti, il quale ultimo è uscito una settimana fa. Sono passati quasi 2 anni da quando il gioco è stato rilasciato, ma non abbiamo avuto aggiornamenti sulle versioni per console del gioco, o se sono addirittura in fase di sviluppo.

Ora però, un recente elenco di lavoro suggerisce che il suddetto titolo possa arrivare presto anche su console. Come pubblicato sul sito web ufficiale della prima menzionata casa sviluppatrice, i lavoratori della stessa sono alla ricerca di un Senior Game Designer per poter sviluppare il gioco anche su console. Sebbene l’elenco di lavoro non indichi esplicitamente che il gioco sarà diretto alle console, le responsabilità lavorative di “progettazione e perfezionamento, funzionalità, modalità e sistemi per aiutare a portare sul mercato i prodotti di gioco per console” sembrano certamente suggeriscilo.

Naturalmente, è meglio esercitare una sana cautela fino a quando la casa di sviluppo non confermerà ufficialmente queste versioni, poiché nulla è stato ancora annunciato ufficialmente. Nel 2020, Riot ha affermato che, sebbene si trattasse di prototipi di versioni per console dello sparatutto, non c’erano garanzie che sarebbero stati in grado di far funzionare funzionare Valorant come avrebbero voluto.