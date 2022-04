The Pathless: arriva su Nintendo Switch?

Il titolo di azione e avventura di Giant Squid, The Pathless, è stato facilmente uno dei giochi più sottovalutati del 2020, offrendo un’esperienza ipnotica che vantava fluidità di attraversamento e movimento, esplorazione gratificante e uno splendido stile artistico.

Sebbene sia stato originariamente lanciato con un trailer come console esclusiva per Playstation, sembra che presto potrebbe farsi strada anche su altre piattaforme. Il suddetto titolo è stato valutato per Nintendo Switch dall‘ESRB. La quale valutazione del riepilogo va a fa descrivere in breve cosa caratterizza il titolo e di cosa tratta la trama del gioco, senza dimenticare di parlare dell’appagante esperienza di gioco che il titolo è in grado di offrire ai fan dello stesso od agli utenti incuriositi. Al momento dell’uscita del titolo, quest’ultimo ha ottenuto un voto sopra la media da parte di Metacritic, mantenendo dopo anni la sua valutazione.

La casa di sviluppo ed anche l’editore Annapurna Interactive non hanno ancora detto ufficialmente nulla su una versione Switch per il gioco, anche se le valutazioni di classificazione per i giochi non annunciati sono spesso seguite da annunci ufficiali non molto tempo dopo, quindi ci sono buone probabilità che accada anche per questo titolo.

The Pathless è attualmente disponibile su Playstation 5, Playstation 4, PC e Mobile.