Halo Infinite: si parla dei contenuti

Halo Infinite di 343 Industries è stato lanciato lo scorso dicembre ottenendo un grande successo di critica con il suo multiplayer free-to-play e la disponibilità di Game Pass che lo hanno spinto a superare i 20 milioni di giocatori. Tuttavia, ha dovuto affrontare una serie di problemi dal lancio con la desincronizzazione multiplayer, la mancanza di nuovi contenuti e i ritardi per le funzionalità promesse come la Forgia e la co-op della campagna.

Il direttore della community Brian Jarrard ha recentemente fatto un post su Twitter sull’aggiornamento della community di marzo per il titolo, che copre gli avvenimenti del mese precedente. Per “gestire le aspettative di conseguenza”, ha chiarito che il prossimo blog Infinite si concentrerà sui temi di feedback della prima stagione del team. “Mentre alcuni elementi di lavoro sono confermati in arrivo in S2, molti altri sono in fasi precedenti/varie di sviluppo senza ancora un ETA fisso.” Questo non è andato proprio bene con alcuni membri della comunità. Su Reddit, un commento ha chiesto maggiore chiarezza su come la carenza di personale stesse portando a ritardi, e Jarrard ha risposto:

“Ci sono davvero molte sfide e vincoli. Di certo non siamo contenti di non essere in grado di soddisfare le aspettative dei giocatori e della comunità, ed è una situazione difficile che richiederà tempo alla squadra per lavorare. In questo momento il focus è su S2 e avremo altro da condividere su questo nelle prossime settimane. Nel frattempo, stanno avvenendo molte pianificazioni della produzione, costi, pianificazione, assunzioni, ecc., che in realtà non si prestano ad aggiornamenti regolari dettagliati. Capiamo che la comunità ha semplicemente finito la pazienza e, francamente, penso comprensibilmente stanca delle parole. Abbiamo solo bisogno di un po’ di tempo perché la squadra metta in ordine i dettagli e quindi possiamo sicuramente condividere il più possibile.”



Come ci si può aspettare, anche questa risposta non è andata molto bene. La casa di sviluppo ha confermato che la Stagione 2 Lupi Solitari di Halo Infinite presenterà due nuovi Spartan, quali lo Spartan Sigrid Eklund e lo Spartan Hieu Dinh, insieme ad un nucleo di armatura gratuito. C’è anche un nuovo nucleo di armatura Fracture, nuove modalità come Last Spartan Standing e Land Grab e nuove mappe come Breaker (Big Team Battle) e Catalyst (Arena). Anche se non sarà disponibile al lancio, la modalità cooperativa della campagna dovrebbe arrivare nella stagione 2.