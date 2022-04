Tiny Tina’s Wonderlands: ribalta la classifica

Le classifiche della scorsa settimana per le vendite di giochi fisici nel Regno Unito hanno visto lo spinoff di Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands debuttare al secondo posto solo pochi giorni fa, ma vedendo vendite di lancio significativamente inferiori rispetto a Borderlands 3, ma come molti hanno intuito, tuttavia, sembra che la maggior parte delle vendite del gioco arrivino digitalmente.

GSD ha rilasciato gli ultimi dati settimanali sulle vendite di videogiochi digitali nel Regno Unito tramite GamesIndustry, ed il titolo prima menzionato è il gioco in cima alla classifica. In effetti, il 77% di tutte le vendite di lancio per lo spinoff dello sparatutto looter erano digitali, di cui il 55% su console Xbox e il restante 45% su PlayStation. Ci sono state anche un paio di altre importanti novità la scorsa settimana, e Kirby and the Forgotten Land e Ghostwire Tokyo hanno entrambi debuttato nella top 10 fisica, con la prima in particolare che ha registrato solide vendite. Nessuno dei due è nelle classifiche digitali, tuttavia, perché né Nintendo né Bethesda condividono i dati delle vendite digitali.

Nel frattempo, Grand Theft Auto 5, che ha scalato le classifiche digitali la scorsa settimana, è sceso al quarto posto, mentre la versione standalone di Grand Theft Auto Online arriva al settimo posto. Dato il grande successo del titolo puoi leggere la recensione di Tiny Tina’s Wonderlands.