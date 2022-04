Age of Empires 4: Stagione 1 e trailer del Festival of Ages

Age of Empires 4 riceverà la sua prima stagione con l’evento Festival of Ages. Sebbene una data di inizio non sia ancora stata confermata, World’s Edge e Relic Entertainment hanno dettagliato tutte le funzionalità in arrivo. Tra le grandi novità c’è il Content Editor che viene lanciato come beta.

Progettato per partite personalizzate, consente di creare mappe e potenziare alcune unità. Il team di sviluppo ha anche progettato alcune mod e ci sarà un flusso imminente che ripercorrerà tutti gli strumenti dell’editor. Sono disponibili anche Stagioni classificate che consentono ai giocatori di competere e scalare la scala insieme agli eventi stagionali per sbloccare ricompense tramite il completamento della sfida. Funzionalità di qualità della vita come una coda di build globale e miglioramenti ai tasti di scelta rapida stanno arrivando anche insieme a una nuova sfida Art of War: Advanced Combat e alla mappa MegaRandom. Restate sintonizzati per maggiori dettagli su questi nei prossimi giorni. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Caratteristiche

Immergiti nella storia

Il passato è il prologo che ti trasporta in una ricca cornice storica che comprende 8 diverse civiltà di tutto il mondo, dagli Inglesi ai Cinesi, fino al Sultanato di Delhi, nel tuo viaggio verso la vittoria. Costruisci città, gestisci risorse e guida le tue truppe in battaglie terrestri e navali in 4 campagne distinte con 35 missioni che coprono un arco di 500 anni di storia, dal Medioevo fino al Rinascimento.

Scegli la tua strada verso la grandezza con figure storiche

Vivi le avventure di Giovanna d’Arco nella sua lotta contro gli Inglesi, oppure comanda le possenti truppe mongole mentre Gengis Khan va alla conquista dell’Asia. La scelta è tua e ogni decisione che prenderai determinerà l’esito della storia.

Age of Empires 4 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.