Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente: evento Darkrai disponibile

Come già annunciato da The Pokemon Company il mese scorso, per tutto il mese di aprile gli allenatori hanno la possibilità di catturare e fare amicizia con il mitico Darkrai in Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente. L’evento ha una durata limitata, esattamente come è successo per per Shaymin.

I giocatori possono ottenere Darkrai: dalle 7:24 di venerdì 1 aprile 2022 alle 21:28 di sabato 30 aprile 2022 sarà possibile ricevere in dono lo strumento Scheda Soci. Dopo aver ottenuto questo strumento, accedendo alla funzione Dono Segreto e selezionando l’opzione Tramite Internet nel gioco e dopo aver soddisfatto determinate condizioni (aver fatto ingresso nella Sala d’Onore, aver ricevuto il Pokédex Nazionale e aver completato l’evento nel gioco relativo a Cresselia), sarà possibile raggiungere l’Isola Lunanuova, dove si trova il Pokémon misterioso Darkrai.​ Di seguito una panoramica dei due titoli:

Diamante Lucente e Perla Splendente sono ambientati nella regione di Sinnoh. Con la sua natura rigogliosa e l’imponente Monte Corona a dominare il paesaggio, la regione di Sinnoh è una terra ricca di leggende tramandate nel tempo.



Un celebre Professore specializzato nell’evoluzione dei Pokemon vi affida il compito di esplorare la regione di Sinnoh per completare il Pokedex, un’enciclopedia digitale di Pokémon. Nel corso del tuo viaggio nella regione di Sinnoh, oltre a completare il Pokedex dovrete anche affrontare gli Allenatori più forti di ciascuna città, i Capipalestra.

Sconfiggendo i Capipalestra potreste ricevere delle Medaglie che attestano le vostre vittorie. Quando avrete ottenuto tutte e otto le Medaglie, potrete competere nella Lega Pokemon, dove vi aspettano gli Allenatori più forti della regione, ovvero i Super quattro e la Campionessa.

Dialga e Palkia sono dei Pokemon leggendari che figurano nei miti della regione di Sinnoh. Secondo le leggende, Dialga è il signore del tempo, mentre Palkia è dello spazio. Entrambi sono considerati delle divinità dal popolo di Sinnoh.

Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente sono disponibili per Nintendo Switch.