Dungeons of Aether arriva il 25 ottobre su Steam

Il dungeon crawler a turni Dungeons of Aether verrà lanciato per PC tramite Steam il 25 ottobre, ha annunciato lo sviluppatore Aether Studios. Di una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Modalità storia

Il mondo di Aether si sta espandendo e Dungeons of Aether aggiunge una nuova, affascinante sfaccettatura alla tradizione in continua espansione! Raggiungi la città steam-punk di Julesvale e affronta le vaste caverne sottostanti. Nella modalità Storia, giocherai un’avventura roguelite che ti farà iniziare ogni immersione dalla città. Lì puoi interagire con la gente di città e spendere il tuo oro guadagnato duramente per prepararti alla tua prossima corsa.

Ciascuno dei dungeon in cui ti immergerai ha nuove sfide da affrontare e ricompense da raccogliere. Mentre ti immergi nelle miniere di Julesvale, nelle grotte di lava , nell’oasi sotterranea e nei depositi minerari, potrai raccogliere voci di diario che rivelano ancora di più su Julesvale e il suo passato leggendario.

Dungeon sfida

Per quelli di voi che cercano una vera difficoltà roguelike, i Challenge Dungeon sono il luogo in cui vorrete mettere alla prova le vostre abilità. Ogni Challenge Dungeon viene generato casualmente con regole e equipaggiamento di partenza unici. La tua missione è passare attraverso tutti i biomi del gioco in una singola corsa. La modalità Storia ti dà la possibilità di prepararti casualmente, interagire con gli NPC e assaporare l’esplorazione del mondo.

Dungeons of Aether verrà lanciato il 25 ottobre su PC tramite Steam.