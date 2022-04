Echoes of Mana: nuovo trailer del titolo mobile, superate le 150 mila pre-registrazioni

Square Enix ha rilasciato un nuovo trailer di Echoes of Mana titolo che arriverà su dispositivi mobile (Android e iOS).

Il trailer mostra i diversi personaggi, sia i nuovi che quelli di ritorno dai diversi capitoli della serie. SI può anche vedere diverse fasi di gameplay e uno sguardo al modo in cui la storia sarà narrata. Viene inoltre ricordato che è possibile pre-registrarsi, sia per Android che per iOS. A tal proposito, è stato annunciato che sono state superate le 150.000 pre-registrazioni, che sbloccano il boomerang come reward.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Echoes of Mana