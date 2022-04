Sea of Stars: mostrato il party completo nella mappa

Dall’annuncio ad oggi Sabotage Studio carica regolarmente dei filmati che mostrano come sta andando avanti lo sviluppo di Sea of Stars. L’ultimo filmato pubblicato, in queste ore, risponde ad una richiesta che che spesso i fan facevano al team: se nella mappa di gioco si sarebbe visto tutto il party.

Nei vari filmati mostrati, infatti, nella mappa si vedevano sempre solo due personaggi (Valere e Zale), anche quando nel party era presente un terzo personaggio (Garl). Oggi Sabotage Studio ha pubblicato proprio un filmato in cui si vedono tutti e tre i protagonisti correre per la mappa di gioco, aggiungendo oltretutto che ci saranno in totale sei personaggi giocabili. anche se al momento sono stati mostrati solo Valere Zale e Garl.

Ci è stato chiesto molte volte nel corso degli ultimi 2 anni se il battle party completo si vedrà in giro al di fuori del combattimento.

Sì, certo! È solo uno di quegli elementi a basso rischio, ma che richiedono ancora tempo, che stavamo conservando per più avanti nella produzione. Siamo piuttosto felici di essere ad un punto in cui possiamo affrontare questo tipo di cose!

Qui sotto potete vedere il nuovo filmato di Sea of Stars che mostra tutti e tre i personaggi che si muovono nella mappa. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile per PC e Nintendo Switch in questo 2022 (ancora non annunciata la data precisa).