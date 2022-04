Toasty Ashes of Dusk: l’action-RPG con il marshmallow continua ad andare a gonfie vele su Kickstarter

Il 29 marzo è arrivato su Kickstarter Toasty Ashes of Dusk, action RPG in sviluppo da parte di Pocket Llama Studios con protagonista un cavaliere masrshmallow di nome Marshall. Il gioco è stato finanziato in appena tre ore (primo obiettivo posto a 25 mila dollari), e la campagna sta proseguendo spedita con un nuovo stretch goal raggiunto nelle ultime ore (la Master Quest Mode).

Al momento in cui scriviamo sono stati infatti raggiunti i 60 mila dollari, e il prossimo stretch goal è a 65, che porterebbe una Final Battle ancora più epica. Mancano 25 giorni alla fine della campagna crowdfunding. L’uscita del gioco è segnata, al momento, per settembre 2023, su PC, Switch, Xbox e PlayStation.

Qui un riassunto della storia:

La terra di Geldia ha perso il suo campione a causa di un antico male… Ora un nuovo eroe sarà all’altezza della situazione e muoverà i suoi primi soffici passi verso la gloria!

Marshall, il giovane cavaliere senza memoria del suo passato, ha uno scopo: proteggere gli strani cittadini di questa terra dagli orrori della forza misteriosa conosciuta come LLARM. Marshall farà un pericoloso viaggio attraverso Geldia, alla ricerca dei suoi ricordi, incontrando nuovi alleati, ed esplorando il tessuto stesso della realtà!

Qui sotto potete vedere il trailer di Toasty Ashes of Dusk. Un altro titolo che sta andando bene in questi giorni su Kickstarter è Afterimage.