Lost Ark: svelata la roadmap con i nuovi aggiornamenti

I giocatori di Lost Ark daranno presto un’occhiata alla prossima tabella di marcia del gioco per visualizzare in anteprima alcuni contenuti previsti per aprile e maggio, e con ciò daranno una sbirciatina ad alcune classi che in seguito si uniranno all’MMO. Smilegate RPG non ha specificato quali classi sarebbero state in quella tabella di marcia né ha fornito alcun suggerimento sui ruoli o quando sarebbero state rilasciate, ma le classi non erano gli unici contenuti presi in giro con incursioni e continenti e anche altro sarebbe stato incluso nella tabella di marcia. I discorsi sulla tabella di marcia e le classi presi in giro sono stati condivisi in un post di Smilegate che ha dato il via al mese parlando dei principali problemi che il gioco deve affrontare. Anche se ottenere una nuova tabella di marcia non è un problema di per sé, alcuni giocatori potrebbero essere contrari al fatto che la tabella di marcia di aprile e maggio non arriverà fino ad aprile stesso, mentre questo tipo di tabella di marcia viene solitamente condivisa con largo anticipo. Smilegate ha riconosciuto tale frustrazione e ha affermato che spera di “dare la priorità alla qualità e all’accuratezza rispetto alla velocità di consegna”. Non è stata ancora fornita una data per il rilascio della prossima roadmap di Lost Ark, ma Smilegate ha fornito un’anteprima delle anteprime che conterrà, e visto il successo del gioco, potremmo non aspettare così tanto tempo. Smilegate ha naturalmente avvertito che i contenuti mostrati sulla roadmap potrebbero essere modificati o spostati in base al feedback ricevuto dalla community, ma sembra che l’anteprima dei prossimi due mesi di contenuti avrà molto da aspettarsi.

After the changes introduced on March 24, we’re back with an update to top issues we’ve seen within the community.

