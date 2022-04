Layer Section and Galactic Attack S-Tribute: annunciato il gioco

Un grande gioco è stato annunciato, ed è nientemeno che Layer Section and Galactic Attack S-Tribute, uno sparatutto creato da Taito Corporation. Questa non è altro che una versione aggiornata del classico sparatutto arcade originariamente pubblicato nel 1995. Switch lo riceverà alla fine di questo mese. Layer Section è la versione per console domestica del gioco arcade RayForce, rilasciato su SEGA Saturn.

Verrà lanciato prima per PlayStation 4 e Switch come titolo solo digitale il 28 aprile, seguito da Xbox One e PC tramite Steam in un secondo momento. Una demo è ora disponibile per PlayStation 4 e Switch in Giappone. Layer Section and Galactic Attack S-Tribute è un videogioco sparatutto pubblicato da City Connection. Rilasciato nel 1995 da Taito, Layer Section è la versione per console domestica del gioco arcade RayForce, uno sparatutto verticale. I giocatori controllano X-RAY, un’arma mobile dotata di laser di blocco e combattono contro il sistema Con-Human per la sopravvivenza dell’umanità. Potrete anche giocare a Galactic Attack, la versione oltreoceano di Layer Section. Godetevi la musica di sottofondo migliorata del gioco per console domestica con audio stereo in questo titolo. Le melodie principali remixate sono diverse con gusto dalle loro versioni arcade, dando il massimo dell’ambientazione. Sono state aggiunte nuove utili funzionalità come il riavvolgimento del gioco, la modalità lenta e il salvataggio rapido. Confrontare i punteggi con gli altri nella nuova modalità classifica online è una grande opzione che vi permetterà di confrontarvi con altri giocatori. Ristampe di classici prodotti e sviluppati da City Connection con Zebra Engine durante l’era di Saturno. Potrete anche giocare ad una varietà di titoli con controlli migliorati e nuove funzionalità tutte disponibili al lancio ufficiale del gioco. Di seguito, vi lasceremo anche un trailer del titolo, il quale vi permetterà di avere una chiara idea di come si svolgeranno le partite in game.