Deathsmiles I & II: svelato il periodo d’uscita su PC

Il publisher City Connection insieme allo sviluppatore Zerodiv hanno annunciato la data d’uscita su PC dedicata a Deathsmiles I & II. L’opera arriverà sul mercato per la piattaforma già citata via Steam questa estate, mentre un’edizione fisica è prevista per la pubblicazione in Giappone, e non sappiamo ancora nulla riguardante il territorio occidentale.

La collezione, che comprende Deathsmiles, Deathsmiles Mega Black Label, e Deathsmiles IIX Merry Christmas in Hell, è stata lanciata per la prima volta per PlayStation 4, Xbox One e Switch il 16 dicembre 2021. Intanto, per farvi venire un’idea generale sulla produzione, vi lasciamo alla descrizione disponibile su Steam