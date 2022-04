Minecraft: l’implementazione del ray-tracing non arriverà al momento

La scorsa settimana, Minecraft ha ricevuto un aggiornamento in anteprima disponibile solo per gli Xbox Insider che ha aggiunto il codice di ray tracing al gioco, portando molti a speculare che un aggiornamento ufficiale che aggiungeva questa caratteristica frequentemente richiesta era proprio dietro l’angolo. Tuttavia, gli sviluppatori di Mojang hanno ora annunciato che si è trattato di un aggiornamento involontario che non riflette i loro piani futuri.

Parlando via Twitter, l’account ufficiale di Minecraft ha detto che il codice di ray tracing nella build di anteprima era un prototipo, che ora è stato rimosso. Inoltre, il tweet ha anche confermato che il team di sviluppo di Mojang non ha piani (almeno nel prossimo futuro) per portare il ray tracing a Minecraft su console Xbox.

Naturalmente, questo non significa che il titolo non riceverà mai il ray-tracing su console, ma bisognerà sicuramente aspettare parecchio tempo per vedere su console next-gen questa tecnologia implementata sull’opera targata Mojang.