Halo: uno youtuber cambia i suoni delle armi

Non dobbiamo stupirci che qualcuno non avrebbe apprezzato la serie tv di Halo, debuttata scorsa settimana e già avente problemi di ogni tipo. Anche se qualcuno possa pensare che si tratta di una scelta sbagliata di Paramount+, bisogna comunque considerare che il risultato ottenuto è sopra la media, ma alcuni youtuber non la pensano così. Infatti, hanno agito un passo avanti, e hanno pensato di apportare modifiche secondo i loro punti di vista. Quest’ultimi, infatti, hanno sfruttato la cosa per cambiare i suoni delle armi mostrate durante le puntate per ora disponibili. Invece del suono originale creato per la serie, sono stati usati i suoi delle armi dei giochi. Il video di Halo è stato originariamente creato dallo Youtuber Eliteious, ma è poi stato montato in brevi frammenti dallo YouTuber Visioncy. Il video è di quest’ultimo. Nel filmato possiamo vedere un Assault Rifle, Plasma Pistol, Chaingun Turret, e una Magnum. Ogni arma è stata accompagnata con il suono dei giochi, mantenendo intatti gli altri suoni. Non si tratta di un lavoro professionale, ma il risultato è comunque piacevole e ben realizzato. Non è facile dare ancora un giudizio alla serie, ma ci aspettiamo che migliori sotto ogni punto di vista.