World of Warcraft: possibili leak sulla nuova espansione

Una nuova serie di misteriosi leak sembra suggerire quello di cui si parla da molto tempo oramai, ma prima facciamo un passo indietro su World of Warcraft. Durante il mese di marzo, Blizzard ha annunciato che il nome della nuova espansione e l’ambientazione sarebbero state annunciate il 19 aprile, ma durante l’attesa stavano uscendo diversi leak e fughe d’informazioni che avevano già qualche dettaglio nello specifico. Infatti, ognuna di esse sembra dire la frase “Empire of Dragons“, ovvero il nome della nuova espansione, ma finché non si ricevono informazioni direttamente dalla compagnia di Blizzard, si tratta di nientemeno che semplici speculazioni. Eppure, oggi sembra diverso: Simile a come Bolvar Domadraghi è trapelato prima dell’annuncio di Shadowlands, un aggiornamento al sito web ufficiale di World of Warcraft potrebbe aver inavvertitamente fatto trapelare il nome della prossima espansione: il codice sorgente pubblico del sito Web mostra le stringhe per Dragonflight Base, Heroic ed Epic Expansion pre -acquisti. Allo stesso modo, il codice punta a un nuovo URL, sebbene attualmente inaccessibile, previsto per il lancio di una nuova espansione: dragonflight.blizzard.com. Le informazioni sembrano puntare su queste cose, e i fan sono sempre più convinti che i draghi avranno un ruolo importante nella prossima espansione, eppure ci toccherà vedere se il tempo darà la tanto attesa conferma.