Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia: nuovo teaser

Oggi è uscito un nuovo teaser per il tanto atteso film di Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, il seguito del grande titolo come protagonista Benedict Cumberbatch. La Marvel è riuscita a creare un seguito che in molti aspettano con trepidazione, e dopo la performance spettacolare di Spiderman No Way Home, ci si aspetta che Doctor Strange riesca a dimostrare quanto valga, specialmente dopo l’uscita dell’ultimo trailer comparso su Youtube. Sebbene questo teaser sia molto corto (parliamo di soli 30 secondi), ci mostra scene già viste e pezzi del film che non si sono ancora mostrati davanti al pubblico, in particolare dove Doctor Strange chiede a Wanda di aiutarlo con il problema, menzionando l’importanza degli Avengers ancora rimasti sulla terra in seeguito agli avvenimenti di Endgame. Dal resto, il film è ambientato dopo gli avvenimenti delle due pellicole sopra citate più la serie televisiva di Loki, la quale è stata la prima ha introdurre il concetto del multitempo e la sua importanza nel mondo della MCU. Non sappiamo cosa riusciranno a finire con questo grande problema del Multiverso, ma di sicuro ci saranno molti colpi di scena mozzafiato. Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia uscirà il 4 maggio in Italia, quindi non perdetevelo.