Starfield: leakate immagini del gioco

Anche se non abbiamo visto molto o niente di Starfield dal suo trailer di annuncio ufficiale che inoltre non mostrava alcun gameplay, gli ultimi due anni sono stati costellati da perdite di immagini dal gioco. Ora, un altro nuovo lotto di immagini è trapelato su internet.

Come le immagini trapelate in precedenza, sembra che anche questo nuovo lotto provenga da una build del gioco del 2018. Vengono mostrate diverse cose, con l’obiettivo principale delle riprese esterne di quella che sembra una stazione spaziale, ed alcuni elementi dell’interfaccia utente che sono stati mostrati anche in immagini trapelate in precedenza, sono presenti anche sullo schermo. Si possono osservare tutte le immagini su Reddit. Sebbene non ci siano ancora state proiezioni di gioco del titolo, la casa di sviluppo Bethesda ha condiviso diversi dettagli di gameplay e tradizionali video di dietro le quinte in una clip regolare. Lo sviluppatore ha precedentemente affermato che il gioco di ruolo fantascientifico verrà finalmente mostrato quest’estate, il che probabilmente si allineerà con la presunta vetrina in stile E3 di Microsoft a giugno, soprattutto con l’E3 2022 cancellato ufficialmente.

Starfield uscirà l’11 novembre per Xbox Series X/S e PC. I giochi vengono continuamente ritardati, ovviamente, specialmente in questi giorni, ma Bethesda sembra fiduciosa che il suo prossimo gioco di ruolo verrà lanciato come previsto.