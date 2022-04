Xbox Game Pass: microsoft unirà i servizi?

I servizi in abbonamento stanno diventando sempre più centrali nell’industria dei giochi a un ritmo sorprendentemente rapido, soprattutto con Xbox Game Pass che continua a rafforzarsi e Sony che cerca di seguire le sue orme con l’imminente rinnovato PlayStation Plus.

Il servizio in abbonamento si è affermato come componente chiave dell’ecosistema Xbox, ma man mano che si espande sempre di più, non sarebbe sorprendente vedere Microsoft continuamente modificare il servizio. Ad esempio, sembra che Xbox Live Gold, l’abbonamento a pagamento necessario per giocare a giochi multiplayer online a pagamento su console Xbox, potrebbe presto essere integrato in Xbox Game Pass Ultimate in modo permanente. Gli abbonamenti Gold fanno già parte del livello più alto di Game Pass, ma secondo il giornalista Brad Sams, che ne parla in un video caricato su YouTube, Microsoft sta attualmente valutando la possibilità di interrompere completamente Xbox Live Gold e di offrirlo esclusivamente tramite Game Pass Ultimate. Ciò significherebbe che se si vuole giocare a giochi online, si avrà bisogno di un abbonamento Game Pass. Questa non è la prima volta che sentiamo voci simili, ovviamente. I rapporti hanno affermato più e più volte negli ultimi due anni che Xbox Live Gold verrà interrotto in modo permanente su tutta la linea, sebbene Microsoft abbia precedentemente affermato di non aver pianificato tali modifiche. Di recente, è stato anche riferito che Microsoft sta pianificando il lancio di un piano famiglia per gli abbonamenti Xbox Game Pass.

Nel gennaio dello scorso anno, Microsoft ha annullato la decisione di aumentare i prezzi di Xbox Live Gold in risposta al diffuso contraccolpo, e ha anche confermato che i requisiti di abbonamento Gold per i giochi multiplayer free-to-play venivano rimossi.