Resident Evil 3 Remake: classificato per console next gen

Capcom ha confermato il mese scorso che Resident Evil 7 e i remake di Resident Evil 2 e 3 vedranno tutti versioni native per PS5 e Xbox Series quest’anno, e anche se abbiamo un’idea del tipo di miglioramenti visivi e tecnici che saranno vieni con, non si sa quando esattamente i tre giochi verranno lanciati sulle console di ultima generazione.

Il remake di Resident Evil 3 è stato recentemente valutato dalla commissione di classifica europea, PEGI, per PS5 e Xbox Series X/S. Le valutazioni di classificazione vengono solitamente distribuite ai giochi quando si avvicinano al lancio, quindi è possibile che Capcom abbia un annuncio in programma per il prossimo futuro. È interessante notare che il remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 7 non sono ancora stati valutati per le nuove console, quindi a meno che ciò non cambi nel prossimo futuro, ci sono buone probabilità che ciascuno dei tre giochi venga lanciato separatamente per le console next gen. In precedenza, Capcom ha confermato che le versioni di ultima generazione dei tre giochi consentiranno il trasferimento dei dati di salvataggio alle prossime versioni di generazione corrente. È stato anche confermato che le nuove versioni saranno solo digitali, senza piani in atto al momento per le versioni fisiche.

RE 2 è stato completamente ricostruito da zero per un’esperienza narrativa più profonda. RE 3 racconta la storia del membro della S.T.A.R.S. Jill Valentine mentre fugge da una Raccoon City in rovina e dall’implacabile Nemesis. Il titolo combina una grafica fotorealistica e uno schema di controllo modernizzato con l’intenso combattimento e la risoluzione di puzzle della serie per offrire il capitolo finale ricco di azione sul crollo di Raccoon City. RE 7 biohazard ha stabilito un nuovo corso per la serie Resident Evil quando è uscito, facendo leva sulle sue radici e aprendo le porte a un’esperienza horror davvero terrificante.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.