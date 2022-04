Clash Royale: in arrivo la stagione 34

Dopo il recente aggiornamento che ha visto l’apparizione del Minatore Colossale come nuovo campione, Clash Royale ha subìto un’interruzione del servizio per manutenzione dei server. Non appena i giocatori hanno potuto accedere nuovamente al titolo, si sono trovati davanti alla novità che Supercell stava preparando per loro: la 34esima stagione è ufficialmente iniziata.

Le maggiori novità con l’aggiornamento riguardano non solo la comparsa di un nuovo Pass Royale, ma soprattutto tutta una serie di modifiche volte a rendere il gioco più bilanciato.

Il primo potenziamento è ricaduto sugli Arcieri e sul Cavaliere D’Oro a scapito di un nerf su larga scala per la Dominatrice di Caproni e il Gran Cavaliere. Si può notare inoltre una riduzione dell’efficacia dell’abilità speciale della Regina degli Arcieri.

Anche lo Specchio ha subìto una revisione che ha portato a modificare il vecchio +1 su tutte le carte spawnate in un +2 rendendolo molto più comodo in battaglia.

Parlando invece di costi, è stata applicata una riduzione di 1 in termini di Elisir speso per il Gigante Elettrico passando così da 8 a 7. Ma questa modifica non è tuttavia indolore in quanto, solo per le nuove versioni della carta, i punti ferita e i danni perderanno il 15% del loro valore.

Ulteriori informazioni sull’ultimo aggiornamento di Clash Royale sono disponibili sul blog degli sviluppatori.