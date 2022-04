Bandai Namco: in collaborazione con scrittori?

La collaborazione dell’autore di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R.R. Martin con FromSoftware su Elden Ring è stata in prima linea nella mente di molte persone per ovvi motivi, ma sembra che altri autori fantasy di successo potrebbero presto fare un salto anche nel settore dei giochi, infatti, Bandai Namco sta già pensando ad un autore in particolare.

Brandon Sanderson, meglio conosciuto per Mistborn, The Stormlight Archives e le ultime tre puntate di The Wheel of Time, tra una serie di altre cose, potrebbe presto avere il suo progetto Soulsborne nel lavoro. Come riportato in esclusiva da VGC, Sanderson ha recentemente estratto dalla confezione un pacco di Elden Ring che ha ricevuto dall’editore Bandai Namco in un live streaming, che includeva anche una nota in cui si affermava che l’editore è interessato a lavorare con l’autore in futuro. Sanderson afferma:

“Sono interessati a fare qualcosa insieme, è quello che dicono. Anch’io lo sono, in realtà. Questo è il modo in cui tiro i dadi: in realtà ho un lancio per loro nella parte posteriore della mia testa… quindi potrei dover inviare loro il mio lancio e vedere cosa ne pensano.“



Alla domanda sulla sua presentazione, Sanderson ha spiegato che, come per molti altri progetti basati su collaborazioni, ha già molte idee in mente e che per questa collaborazione in particolare, quell’idea è per un gioco Soulsborne.

“Ho sempre un’idea per tutto. Questo è il punto. Tipo, ‘Se mai dovessi fare un gioco Soulsborne, cosa farei?’ Sapete cosa è successo quando ho pensato: ‘Mi chiedevo cosa avrei fatto se avessi mai scritto una storia di Magic The Gathering?’ quattro anni sviluppando una storia di Magic The Gathering in modo che quando Magic mi ha contattato e mi ha detto: ‘Ehi, vuoi scrivere una storia?’, ho potuto dire: ‘Sì, ne ho già una e la scriverò!’ E l’ho fatto. Allo stesso modo, ho pensato, ‘cosa farei se facessi un tipo di gioco Soulsborne?’ Ovviamente, non posso deciderlo, giusto? Ma ce l’ho nella parte posteriore della mia testa, quindi forse voi ragazzi sentirete qualcosa da me. Ho delle idee… Ho sempre delle idee.“

Ovviamente, sebbene FromSoftware abbia lavorato spesso con Bandai Namco in passato, lo studio non è di proprietà dell’editore, quindi se lo sviluppatore di Dark Souls decide o meno di fare qualcosa con il passo di Sanderson è la migliore ipotesi di chiunque. Bandai Namco potrebbe benissimo decidere di agire in base alle idee dell’autore e far lavorare uno dei suoi studi al progetto, quindi ecco fatto. Naturalmente, è tutto molto lontano nel futuro e, allo stato attuale delle cose, puramente ipotetico. Resta da vedere se qualcosa venga o meno da queste prime comunicazioni tra Bandai Namco e Sanderson. Tuttavia, potremmo presto vedere il lavoro dell’autore altrove nei giochi. L’anno scorso, l’autore ha confermato di essere coinvolto in un progetto che sarebbe dovuto uscire nel 2022.