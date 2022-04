Monkey Island 2 Special Edition, in regalo da Amazon

Monkey Island 2 Special Edition è uno dei giochi scelti nella lista di quelli in regalo da Amazon Prime Gaming per il seguente mese di Aprile. Il secondo titolo della leggendaria saga di Monkey Island di Ron Gilbert viene offerto nella sua Special Edition, ovvero il remake di una delle più famose ed amate Avventure Grafiche prodotte di LucasArts nel corso degli anni novanta, Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge è stato infatti sviluppato nel 1991, appena un anno dopo il primo capitolo della saga, The Curse of Monkey Island, per le piattaforme Personal Computer MS-DOS, Commodore Amiga, dove è stato distribuito su tantissimi dischetti, Apple Macintosh con Mac OS, sistema sul quale risulta uno dei giochi più diffusi in assoluto, e per il computer giapponese Fujitsu Siemens FM Towns, Una delle caratteristiche più interessanti del remake, datato 2010, e realizzato in occasione del ventennale della saga, è quella che con la pressione di un solo tasto permette di passare dalla versione HD a quella classica tanto amata dai videogiocatori di tutto il mondo.

Monkey Island 2 S.E. è una splendida riedizione, da non perdere a nessun costo. Il titolo è stato all’epoca distribuito nei principali formati, Sony PlayStation 3, Personal Computer con Windows Seven, Microsoft Xbox 360 ed i portatili targati Apple, ovvero iPad ed iPhone, con l’esclusione però delle macchine Nintendo e dei device basati su Android. Trovate la nostra recensione in questa pagina. La riedizione proposta da Amazon Prime Gaming è quindi un’ottima occasione per scoprire o riscoprire uno degli episodi più belli della leggendaria saga piratesca targata Lucas. Ma non finisce qui, oltre al divertente e sempreverde Monkey Island 2 Special Edition, infatti, su x sono disponibili gratuitamente per tutto aprile anche altri sei titoli e diversi DLC assortiti: