Playstation Plus: presenterà un catalogo pieno

Il rinnovato Playstation Plus sarà diverso dal suo concorrente Xbox Game Pass in alcuni aspetti chiave, tra cui il principale è che Sony attualmente non ha in programma di lanciare giochi first party nel giorno e nella data del suo servizio, ma con i suoi due livelli superiori offrendo collettivamente oltre 700 giochi agli abbonati, c’è molto da aspettarsi. Ci sono ancora molti punti interrogativi, ovviamente, soprattutto quando si tratta del catalogo.

Conosciamo alcuni dei grandi nomi che faranno parte della gamma PS Plus Extra, mentre Sony ha affermato che entrambi i livelli Extra e Premium avranno giochi di “tutti i principali editori”, ma a parte questo, si sanno pochissimi dettagli per andare avanti. Di recente, tuttavia, il CEO di Playstation Jim Ryan ha fornito ulteriori assicurazioni sul podcast ufficiale di PlayStation, affermando che la rinnovata formazione di PS Plus sarà “molto forte” e che con oltre 200 editori presumibilmente coinvolti, avrà “tutti i grandi nomi presenti”. Ryan afferma:

“Abbiamo una massiccia partecipazione degli editori a questo programma. Abbiamo tutti i grandi nomi presenti. Abbiamo grandi editori, abbiamo piccoli editori indipendenti. Abbiamo oltre 200 partner che lavorano con noi per inserire i loro contenuti in Playstation Plus, quindi la formazione sarà davvero forte.“



Il nuovo servizio Playstation Plus non verrà lanciato fino a giugno, quindi Sony ha ancora alcuni mesi davanti ai quali è probabile che condivida i dettagli su come apparirà il suo catalogo di giochi su entrambi i livelli. Basti dire che molto dipenderà da questi dettagli e che il fatto che il servizio inizi o meno bene potrebbe benissimo essere governato da tali informazioni. Sony ha anche confermato che la Playstation Plus Collection rimarrà invariata ed inalterata al lancio del nuovo PS Plus, e sarà ancora offerta come parte del livello PS Plus Essential. Persona 5, tuttavia, lascerà la collezione a maggio.

Nel frattempo, sebbene i giochi Playstation 3 nel catalogo PS Plus saranno riproducibili solo tramite streaming cloud, rapporti recenti hanno affermato che Sony sta attualmente lavorando sull’emulazione della citata consolo nativa su Playstation 5.