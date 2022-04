Sony: probabile emulatore di Playstation 3?

Sony ha annunciato che la rinnovata Playstation Plus verrà lanciata a giugno e che il suo livello più alto, Playstation Plus Premium, porterà con sé una libreria fino a 340 giochi dalle vecchie console. Ciò includerà anche un certo numero di giochi per Playstation 3, anche se il fatto che quel particolare gruppo di giochi sarà disponibile solo tramite streaming cloud, con tutti gli altri giochi riproducibili in modo nativo dopo i download, ha deluso più di poche persone.

Sembra che l’azienda stia lavorando ad una soluzione per quel problema. Durante il recente podcast GamesBeat Decides, il giornalista Jeff Grubb ha dichiarato che, sulla base di ciò che ha sentito, si sta lavorando ad una soluzione che consente l’emulazione nativa dei giochi Playstation 3 su Playstation 5,che potrebbe avere o meno qualcosa a che fare con questo recente brevetto depositato da Mark Cerny, architetto principale della console di ultima generazione. Grubb dice che “potrebbe volerci del tempo”, anche se sembra che almeno qualcosa sia in lavorazione.

L’esecuzione nativa di titoli Playstation 3 su un altro hardware è stato notoriamente difficile nel corso degli anni, grazie all’eccentricità dell’architettura Cell della Playstation 3, il che ha fatto sì che molti giochi nella libreria del sistema siano rimasti isolati e, come tali, attualmente ingiocabili sulla maggior parte dell’hardware moderno. L’emulazione dei giochi per la suddetta console è sicuramente possibile, quindi si spera speriamo che Sony scopra qualcosa prima piuttosto che dopo.