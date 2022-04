Genshin Impact: trapelate le repliche della versione 2.8, rumor

La versione 2.6 di Genshin Impact, ntitolata Zephyr of the Violet Garden, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme. Come previsto, la patch aggiunge Kamisato Ayato, un nuovo personaggio a cinque stelle e fratello di Ayaka, come nuovo personaggio. Come previsto, i banner di questa versione saranno tre: nella prima fase troviamo Ayato e Venti mentre nella seconda sarà disponibile solo Ayaka. Tra le novità del prossimo aggiornamento troviamo la nuova regione The Chasm, una nuova area sotterranea brulicante di nemici come mostri e Fatui e che sembra ispirata ai titoli souls like. Sarà presente un nuovo boss, il Ruin Serpent, e un pericolo misterioso, proveniente dall’Abisso, attende i Travelers. Sarà disponibile anche una nuova Archon Quest e il Festival di Inazuma, denominato Magnificent Irodori Festival, che offre una serie di attività, dalla fotografia al duello. Il completamento di tutte le sfide permette di ottenere il personaggio a quattro stelle Xingqiu.

Nuovi rumors hanno fatto trapelare le re run presenti nella versione 2.8 del gioco. Secondo il leaker SaveYour Primos saranno presenti le repliche dei banner per Kazuha, Klee e Yoimiya. I fan di Kazuha attendono con ansia il ritorno del loro personaggio preferito, da quando il suo banner è stato proposto nel periodo precedente all’arrivo del Traveler ad Inazuma e non è stato più riproposto. Il personaggio ha accompagnato i protagonisti nella nuova regione aiutandoli ad affrontare l’esercito della Raiden Shogun. Speriamo che questa sia l’occasione giusta per il suo ritorno magari in coincidenza del rilascio di Sumeru, la nuova regione Dendro.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.