Horizon Forbidden West: feature permette di rimuovere un’animazione

Da quando è uscito sul mercato, Guerilla Games ha prestato molta cura a Horizon Forbidden West, rilasciando continui aggiornamenti per poter migliorare l’esperienza dei giocatori.

Nell’ultimo aggiornamento uscito, la software house ha effettuato una modifica molto leggera (non inserita, tra l’altro, nelle note di aggiornamento), ma che è risultata necessaria a molti giocatori. Parliamo dell’aggiunta di un’opzione che permette di attivare e disattivare una specifica animazione di Aloy.

Infatti, la protagonista del titolo, come in molti giochi, possiede un’animazione specifica quando raccoglie un oggetto da terra, che esso sia legno, pietre, oggetti curativi e via dicendo. Si tratta di un secondo, giusto un’attimo di blocco dei comandi per permettere alla protagonista di raccogliere l’oggetto. Eppure, da quanto sembrerebbe, a molti giocatori questo momento di stallo rallenta il gioco e risulta in contrasto rispetto al gameplay abbastanza frenetico del titolo, a maggior ragione se si considera che questa azione è molto frequente nel titolo.

Sebbene possa essere opinabile come lamentela, Guerilla Games ha comunque deciso di venire incontro ai giocatori aggiungendo una piccola opzione nel menu che permette di disattivare questa animazione (risultando semplicemente in una scomparsa dell’oggetto raccolto) e non obbligando quindi i giocatori a doversi fermarsi ad ogni oggetto trovato.

Horizon Forbidden West è disponibile sia in versione digitale che fisica per PlayStation 4 e PlayStation 5.

I'm so glad they added a pickup animation on/off toggle, it saves so much time and doesn't break exploration continuity or pace

Now I'll hoard a million berries 🍒 #PS5Share, #HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/L9B5KbQnFh — Retr0🦋 (@vanishinggracee) April 2, 2022