Tales of Arise non riceverà un sequel o una nuova espansione

Tales of Arise di Bandai Namco è stato un grande successo per l’editore. Il titolo è stato lanciato il 9 settembre 2021 e ha superato il milione di vendite e spedizioni digitali. Entro il 28 ottobre ha venduto oltre 1,5 milioni di unità in tutto il mondo. Tuttavia, non ci sono piani per espandere la storia del gioco in alcun modo.

Parlando con la rivista EDGE, il produttore Yusuke Tomiwaza ha affermato che non ci sarà un sequel diretto o anche un’espansione che si aggiunga alla narrativa. Questo perché il team di sviluppo voleva che la storia fosse completa con un buon retrogusto. Inoltre, sta cercando di continuare ad accettare la sfida di portare nuovi fan per un’ulteriore espansione dei JRPG. Questo significa che il team deve elaborare un titolo di punta all’avanguardia che si basi sul successo di Arise, fornendo anche l’opportunità di riscoprire la storia della serie. Per la maggior parte, sembra un titolo nuovo di zecca che sfrutterà lo slancio di Tales of Arise. Considerando che questa nuova IP deve ancora essere annunciato ufficialmente. In quanto tale, Tales of Arise continua a ricevere supporto come la recente collaborazione con Scarlet Nexus che aggiunge il Myoho Muramasa per Alphen da utilizzare. C’è anche un allegato chiamato Baki-chan che i personaggi possono indossare. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale su Steam:

Trecento anni di tirannia. Una maschera misteriosa. Sensazioni e ricordi perduti. Impugna la Spada ardente e unisciti a una fanciulla misteriosa contro gli oppressori. Vivi una storia di liberazione con personaggi mai così espressivi e dettagliati. Questo capitolo della saga introduce un mondo selvaggio realizzato con la tecnologia Atmospheric Shader un nuovo shader grafico ispirato agli anime.



Tales of Arise è disponibile per Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.