PlayStation: Jim Ryan rivela che ci saranno altre acquisizioni

Il 2021 è stato un anno impegnativo per PlayStation per quanto riguarda le acquisizioni, con Sony che ha rafforzato la lineup di PlayStation Studios con cinque aggiunte al team, e sembra che il 2022 sarà altrettanto impegnativo. Sony ha annunciato precedentemente di aver acquisito Bungie, e recentemente ha annunciato l‘acquisizione degli Haven Studios di Jade Raymond, anche se, come molti si sarebbero aspettati, altri accordi simili sono in cantiere.

Parlando durante l’ultimo podcast ufficiale di PlayStation, il CEO di PlayStation, Jim Ryan, ha detto che il successo dei prodotti first party di Sony è stato molto positivo per la compagnia negli ultimi anni ed ha permesso all’azienda di investire pesantemente nella sua produzione, che include sia l’espansione degli studi first party che l’acquisizione di nuovi studi, e quando si tratta di quest’ultimi, Ryan dichiara:

Siamo in un posto davvero buono con PlayStation Studios e lo siamo stati negli ultimi anni. Il successo di critica e il successo commerciale dei giochi che hanno fatto… ci ha dato il permesso di investire pesantemente nella creazione di contenuti.Stiamo facendo crescere i nostri studi organicamente e stiamo crescendo attraverso l’acquisizione. Abbiamo acquisito cinque studi nel corso del 2021, siamo in discussione con Bungie e ne abbiamo altre in programma. Questo ci sta facendo entrare in un ciclo virtuoso in cui il successo genera successo.



Naturalmente, questo non è una sorpresa che l’azienda abbia piani per la crescita degli studi first party di PlayStation, e la società ha reso chiaro più volte che le acquisizioni saranno una componente chiave di questa crescita.