Turtle Beach: annunciate le cuffie Stealth 700 Gen 2 MAX per Xbox

Turtle Beach Corporation, azienda leader negli accessori da gaming, svela oggi le Stealth 700 Gen 2 MAX per Xbox come new entry nella serie di cuffie wireless premium. Semplicemente premendo un tasto, le Stealth 700 Gen 2 Max offrono ai giocatori la possibilità di utilizzo senza lag attraverso una connessione wireless USB o Bluetooth per più sistemi di gioco, inclusi Xbox Series X/S e Xbox One, PS5 e PS4, oltre a Nintendo Switch, PC Windows e Mac, oltre alla compatibilità per dispositivi iOS e Android. Le Stealth 700 Gen 2 MAX offrono inoltre una durata della batteria di oltre 40 ore, e grazie al fast charging con soli 15 minuti di ricarica garantiscono otto ore di gioco.

Le Stealth 700 Gen 2 MAX mantengono l’altissima qualità audio con il potente suono surround spaziale 3D e il massimo del comfort che le hanno rese le cuffie da gaming più vendute e richieste. IGN ha recentemente incluso le Stealth 700 Gen 2 nella guida Best Gaming Headsets 2022, definendole le migliori cuffie da gaming per Xbox Series X/S. Fra le caratteristiche delle Stealth 700 Gen 2 vi sono i potenti driver Nanoclear da 50mm, cuscinetti auricolari Aerofit in memory foam con gel di raffreddamento, comodità ProSpecs per chi porta gli occhiali, Superhuman Hearing, archetto rinforzato in metallo, oltre alla connessione Bluetooth per parlare su Discord, rispondere alle chiamate, ascoltare musica e connettersi con l’app dedicata.

Le Stealth 700 Gen 2 MAX progettate per Xbox sono ora disponibili per il pre-order sul sito www.turtlebeach.com e presso tutti i rivenditori autorizzati. Disponibili in Black o Cobalt Blue, le Stealth 700 Gen 2 MAX per Xbox saranno disponibili in tutto il mondo a partire dall’8 maggio 2022, ad un prezzo consigliato di €199,99. Le Stealth 700 Gen 2 MAX offrono un’esperienza audio di gioco premium su più sistemi. Premendo un pulsante i giocatori possono usare le cuffie su Xbox Series X|S e Xbox One, PS5 e PS4, Nintendo Switch, Windows PCs e Mac, e provare il coinvolgente suono spaziale surround 3D, le funzionalità premium e i classici comfort per cui la serie Stealth 700 è già nota. La connessione Bluetooth delle Stealth 700 Gen 2 MAX le rende ideali per i giochi mobile su dispositivi iOS e Android compatibili, oltre che per chattare su Discord, rispondere alle chiamate o ascoltare musica mentre si sta giocando.

I giocatori possono usare il Bluetooth anche per connettersi con l’app mobile complementare di Stealth 700 Gen 2 MAX, dove potranno personalizzare alcune funzioni come i preset audio, il monitoraggio del microfono ed altre impostazioni. La batteria migliorata offre oltre 40 ore di gioco senza lag e interruzioni. La tecnologia ProSpecs, ideale per chi porta gli occhiali, offre il massimo della comodità insieme ai cuscinetti auricolari Aerofit in memory foam con raffreddamento a gel, mentre gli altoparlanti Nanoclear da 50 mm garantiscono il massimo dell’immersività. I giocatori potranno usufruire di una chat cristallina grazie al microfono flip-to-mute, oltre a funzionalità premium come l’esclusiva impostazione del suono Superhuman Hearing di Turtle Beach che fornisce un consistente vantaggio competitivo. Progettate per Xbox, le Stealth 700 Gen 2 MAX sono ora disponibili per il pre-order nelle versioni Black o Cobalt Blue al prezzo consigliato di €199,99.