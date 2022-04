Elden Ring: la nuova patch potenzia un boss

In un recente tweet sulla pagina ufficiale di Elden Ring, gli sviluppatori hanno annunciato un nuovo aggiornamento di manutenzione per i server multiplayer. L’aggiornamento è stato rilasciato nel corso delle recenti ore, dove gli utenti PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC possono attualmente scaricarlo e vedere cosa esso introduce.

Oltre alle modifiche o aggiustamenti al server multiplayer, l’aggiornamento si concentra anche sull’aggiustamento del bilanciamento del boss Radahn Il Flagello Celeste. Recentemente, la community ha avuto diverse segnalazioni sui poteri di attacco mentre si affrontava il boss. Il bug è stato segnalato subito dopo l’aggiornamento 1.03.2 che è stato rilasciato la scorsa settimana. Insomma, da questo momento in poi, i giocatori faranno ancora più fatica ad abbattere uno di questi boss. Vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per l’acquisto sugli scaffali dei negozi per le piattaforme precedentemente citate.

Regulation file update 1.03.3 for #ELDENRING is available now: it fixes a bug in the balance adjustment of the boss "Starscourge Radahn" in update 1.03, in which the power of some attacks was unintentionally reduced.

— ELDEN RING (@ELDENRING) April 4, 2022