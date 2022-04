Abandoned: c’è ancora tempo per il reveal, ma potrebbero arrivare anche filmati sullo sviluppo

A fine marzo Blue Box Game Studios ha fatto sapere che Abandoned esiste ancora, e che, nonostante il bombardamento di domande sulla sua eventuale cancellazione, i rumor erano falsi e gli sviluppatori avevano solo sottostimato la roadmap, ritardando il reveal del prologo attraverso l’app Realtime Experience, che inizialmente era previsto per il primo trimestre di questo 2022. Sappiamo del resto quanti problemi ci sono stati dall’annuncio di questo misterioso titolo horror, arrivando fino all’hackeraggio del canale YouTube di Blue Box a gennaio.

Nelle ultime ore, in ogni, caso, gli sviluppatori hanno chiesto su Twitter se sarebbe stato gradito ai fan anche un video che mostri lo sviluppo del gioco, o se sarebbe stato meglio se si fossero concentrati unicamente sul reveal. Al momento in cui scriviamo, i footage sullo sviluppo stanno vincendo con il 64% delle preferenze.

Successivamente al sondaggio, è stato pubblicato un altro tweet che, oltre a ringraziare i fan, chiarisce il fatto che verrà mostrato il gameplay, ma con “alcuni limiti”, e che quello che si vedrà non sarà una “rappresentazione completa”:

Staremo a vedere, continuando ad aspettare il progetto Abandoned.

Your votes really helps us alot! Just to be clear, we'll show off gameplay but with some limits. We'll mention these later. Just don't expect a full representation! Its still in development and not ready, therefore the Prologue got delayed. Keep that in mind.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) April 3, 2022