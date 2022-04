Ed-0 Zombie Uprising: disponibile in Accesso Anticipato su Steam

D3 Publisher e lo sviluppatore Lancarse hanno confermato che il titolo di sopravvivenza zombie rogue-like Ed-0: Zombie Uprising è ora disponibile per PC tramite Steam Early Access. Per un prezzo di €19,99, vede i giocatori combattere orde di non morti nel Giappone dell’era Edo. Ci sono zombie giapponesi “di nuova interpretazione”, zombie della “rivoluzione industriale degli zombie” e molto altro.

Attualmente, ci sono due personaggi giocabili con il terzo che arriverà più tardi. In termini di contenuto, ci sono più di 10 ore di gioco, che si suddivide in tre missioni principali e cinque missioni secondarie. Ci sono anche tre boss principali da combattere, ma ogni run è generata in modo casuale. La disposizione dei nemici, le abilità e gli oggetti +100 che troverete, e così via, saranno diversi ogni volta.

Più contenuti diventeranno disponibili nel corso del tempo e con le corse di successo insieme alla possibilità di aumentare la difficoltà. L’accesso anticipato è pianificato per durare circa sei mesi e più missioni, personaggi, oggetti, nemici e abilità saranno aggiunti nel tempo. Ci potrebbe anche essere un aumento di prezzo sulla strada verso la pubblicazione, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.